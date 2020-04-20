Сахалинцы могут принять участие в молодежном форуме "Восток". Мероприятие пройдет во Владивостоке с 22 июня по 2 июля.

Как сообщили в официальной группеформу в "ВКонтакте", по итогам разработают проектные решения по повышению качества жизни в России и на территории Дальнего Востока. Также идеи презентуют в рамках молодежного дня на экономическом форуме.

Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» и подать заявку в личном кабинете.