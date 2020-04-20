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11:14, 20.04.20 | Новости общества Сахалина и Курил

В молодежном форуме "Восток" могут поучаствовать сахалинцы

В молодежном форуме

Сахалинцы могут принять участие в молодежном форуме "Восток". Мероприятие пройдет во Владивостоке с 22 июня по 2 июля. 

Как сообщили в официальной группеформу в "ВКонтакте", по итогам разработают проектные решения по повышению качества жизни в России и на территории Дальнего Востока. Также идеи презентуют в рамках молодежного дня на экономическом форуме.

Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» и подать заявку в личном кабинете. 

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