В Южно-Сахалинске завершили работы по реконструкции ливневой канализации на улице Пуркаева

Участок дороги на перекрёстке улиц Комсомольская — Пуркаева открыт для движения. Работы по реконструкции коллектора ливневой канализации завершились на день раньше запланированного графика, сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Ранее мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал ход выполнения работ. По итогу инспекционной поездки градоначальником были даны поручения о недопущении срыва сроков ремонта и возможного нарушения технологических процессов.

Напомним, ремонт коллектора затрагивал 850-метровый участок дороги от дворца спорта "Кристалл" до многоквартирного жилого дома №47 по Пуркаева. Сейчас рабочим предстоит восстановить благоустройство нарушенное в ходе ремонтных работ. На улицах Пуркаева, Горького и Комсомольской приведут в первоначальное состояние тротуары, затем уложат бетонное основание и асфальт на участках дорог. Завершение работ по благоустройству планируется к середине июня текущего года.