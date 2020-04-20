Движение по железнодорожному переезду по улице Украинской частично закроют

Во вторник, 21 апреля, на железнодорожном переезде по улице Украинской в Южно-Сахалинске запланировали путевые ремонтные работы. С 9.00 до 18.30 там ограничат движение автотранспорта. Проезд будут перекрывать по полосам.

Дальневосточная железная дорога призывает автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данную информацию при планировании маршрута поездок.