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Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска
16:04, 20.04.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по железнодорожному переезду по улице Украинской частично закроют

Движение по железнодорожному переезду по улице Украинской частично закроют

Во вторник, 21 апреля, на железнодорожном переезде по улице Украинской в Южно-Сахалинске запланировали путевые ремонтные работы. С 9.00 до 18.30 там ограничат движение автотранспорта. Проезд будут перекрывать по полосам.

Дальневосточная железная дорога призывает автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данную информацию при планировании маршрута поездок.

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