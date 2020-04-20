Сахалинский «Кванториум» использует различные электронные площадки в дистанционном формате

Детский технопарк «Кванториума» работает удаленно с 6 апреля. Педагоги применяют электронные технологии, которые позволяют наиболее качественно выстроить дистанционное общение с учащимися, как в индивидуальном формате, так и с группой детей. Об этом сообщили в правительстве Сахалинской области.

– Учебный процесс в нашем технопарке не останавливается. Обучение проходит, как и раньше, но дистанционно – ребята получают задания, готовят проекты, обсуждают их друг с другом и преподавателями, – прокомментировал директор детского технопарка Артем Сидоров.

Широкое использование современных технологий позволило дополнить учебный процесс новыми возможностями. В период дистанционного обучения основное внимание уделяют развитию интерактивных, игровых, творческих форм работы с детьми.

Наставники «Кванториума» рекомендуют своим ученикам сервисы, которые можно использовать для проведения онлайн-обучения или для управления удаленной командой в небольших группах. Обратная связь с детьми проходит в режиме онлайн, формате «опросника» в Google-документах, консультациях в чатах и мессенджерах WhatsApp и Telegram.

– Моему сыну вполне комфортно обучаться дистанционно. Очень выручают записи уроков, которые делают преподаватели нашего «Кванториума». У ребенка есть возможность посмотреть их в любое удобное время, – поделилась мама учащегося IT- квантума Марина Виловатая.

Наставник квантумов Владимир Атянин предложил ребятам пройти познавательный квест, рассчитанный на целый цикл занятий.

– Сегодня, не выходя из дома, можно успешно изучать основы виртуального 3D-моделирования без использования специального оборудования, так как с помощью ручки и обыкновенного листка бумаги можно создать основу для будущей модели, которая уже потом выйдет из 3D-принтера, отметил преподаватель технопарка Владимир Атянин. – Сейчас у каждого ребенка под рукой есть компьютер или мобильный телефон, а специальные программы в интернете позволяют воплотить задуманное в жизнь.

Педагог по направлению IT Сергей Токарев, провёл со своими учениками установочное занятие, используя мессенджер Twitch. Преподаватели по направлениям геоквантум, IT-квантум, хайтек используют для проведения своих уроков мессенджер Discord. Занятия с ребятами промробоквантума и хайтека проходят в формате «онлайн-комната». Ребята могут попасть на урок по специальной ссылке-приглашению или приложению Jitsi Meet.

Всего за первую неделю дистанционного обучения, виртуальные уроки в «Кванториуме» посетили более 250 человек. После вынужденного карантина технопарк продолжит работу в штатном режиме, а ребята вновь вернутся в свои лаборатории.