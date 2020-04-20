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17:12, 20.04.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Пять районов Сахалина накроет циклон

Пять районов Сахалина накроет циклон

Несколько район Сахалинской области окажутся под воздействием циклона. Ночью и утром 21 апреля на территории Долинского, Макаровского и Поронайского районов прогнозируется дождь со снегом, местами сильный, на побережье ветер 15-20 м/с.

Кроме этого, днём 21 апреля в Охинском и Ногликском районах ожидается снег с дождём и ветер  15-20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. 

В администрации районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов: 

  • без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
  • туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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