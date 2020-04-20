Пять районов Сахалина накроет циклон

Несколько район Сахалинской области окажутся под воздействием циклона. Ночью и утром 21 апреля на территории Долинского, Макаровского и Поронайского районов прогнозируется дождь со снегом, местами сильный, на побережье ветер 15-20 м/с.

Кроме этого, днём 21 апреля в Охинском и Ногликском районах ожидается снег с дождём и ветер 15-20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.