Пять районов Сахалина накроет циклон
Несколько район Сахалинской области окажутся под воздействием циклона. Ночью и утром 21 апреля на территории Долинского, Макаровского и Поронайского районов прогнозируется дождь со снегом, местами сильный, на побережье ветер 15-20 м/с.
Кроме этого, днём 21 апреля в Охинском и Ногликском районах ожидается снег с дождём и ветер 15-20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, единый телефон вызова экстренных служб: 112.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:43 15 Апреля Учеба в первых классах всех школ Сахалинской области завершится 15 мая
- 17:12 15 Апреля Операторы сотовой связи предупредили о росте цен
13:42 15 Апреля 3 сентября получило статус дня воинской славы
11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
Выбор редакции
- 15:32 Вчера Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
- 11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
- 15:32 13 Апреля В Сахалинской области выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?