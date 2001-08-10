Технику к посевной кампании начали готовить в «Тепличном»

Ситуация с коронавирусом не повлияет на посевную кампанию совхоза «Тепличный». Подготовка к ней началась еще осенью прошлого года, сразу после сбора урожая. Заранее закуплены семена, удобрения, средства защиты растений, запчасти, горюче-смазочные материалы. Сейчас началась предпосевная подготовка техники, которая в первой декаде мая выйдет в поля. Это 12 тракторов, 2 рассадопосадочные машины, 3 сеялки, 2 картофелесажалки, несколько почвообрабатывающих комплексов.

- Такая подготовка - плановые работы. Всю технику, которая будет задействована в весенних полевых работах, мы выставили на специализированной площадке. Механизаторы проводят осмотр. Главная задача на сегодняшний день - чтобы техника всю посевную прошла без потерь. От этого зависит наш будущий урожай, - говорит главный инженер совхоза Александр Сметанин.

Машинно-тракторный парк «Тепличного» за последние несколько лет обновился на 100%. Совхоз приобрел современные культиваторы для обработки почвы, посевные комплексы, рассадопосадочные машины, комбайны для уборки картофеля, моркови и капусты. Это позволило почти полностью механизировать процессы от посева и посадки растений до сбора урожая.

Посевные площади «Тепличного» сохранятся на уровне прошлого года и составят 234 гектара. Под картофель отведено 105 га, по 40 - под капусты и сидераты, 25 займет морковь, 13 – свекла, 5 – луки, 6 - зелень, кабачки и тыквы, сообщили в совхозе.