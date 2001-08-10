Получить парикмахерские услуги и услуги ногтевого сервиса южносахалинцы могут по предварительной записи
В Южно-Сахалинске после трехнедельного перерыва, связанного с введением ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, свою работу возобновляют 77 парикмахерских и салонов красоты. Ою этом сообщили в администрации города.
Напомним, решение ослабить ограничения для бизнеса и разрешить некоторые виды экономической деятельности начиная с 20 апреля было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством губернатора Валерия Лимаренко.
Обязательное условие для получения допуска к возобновлению работы - это готовность предприятия соблюдать все необходимые меры безопасности. А именно: применение средств дезинфекции и индивидуальной защиты для сотрудников, достаточный временной промежуток между клиентами.
Так, на основании заявления владельцев Роспотребнадзором были выданы соответствующие предписания к возобновлению работы 77 предприятиям, предоставляющим парикмахерские услуги и услуги ногтевого сервиса. Посетить студии красоты южносахалинцы могут по предварительной записи. Их адреса опубликованы на официальном сайте администрации города в разделе "Информация для населения" http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1503/1669.
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, горожан просят ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдать меры предосторожности: носить маску, пользоваться антисептическими средствами для рук, не подвергать своих детей риску заражения и не приводить их с собой в салон или парикмахерскую, при появлении малейших признаков недомогания - отменить запись к мастеру.
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