Жителей Сахалинской области от коронавируса оградила система контроля за прибывающими

На островах около 6 тысяч человек помещены в обсервацию. За соблюдением режима следят правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора. Ежедневно проверяется до 100 домашних адресов, где находятся прибывшие на остров, а также контролируется нахождение граждан в обсерваторах. Такая информация прозвучала на заседании санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Сахалинской области.

Как сообщалось ранее, число авиарейсов с материковой части на остров уже сократилось втрое. Вместе с тем, чтобы обеспечить обсервацию всех гостей в регионе в ближайшие дни увеличат количество объектов, задействованных в обязательной изоляции людей – с 23 до 30. Сейчас в таких пунктах пребывают около одной тысячи человек. Большинство – люди, работающие на Сахалине вахтовым методом.

– В этих точках установлены строгие правила – они касаются уборки помещений, тестирования людей. Так, человек, находящийся на обсервации, 2 раза в течение 14 дней сдаёт анализы на коронавирус и в обязательном порядке делает компьютерную томографию легких. За состоянием здоровья пациентов пристально следят медики. Причем за каждый объект несут ответственность специально назначенные люди, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Еще 5 тысяч человек, у которых есть сахалинская прописка, проходят обсервацию на дому. В течение минувших выходных нарушителей режима среди островитян практически не оказалось. Однако за все время проведения проверок правоохранители и контролирующие органы выявили около 180 человек, которые не соблюдали изоляцию. Им выписаны штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщили в правительстве области.