На Сахалине для лечения больных коронавирусом будут использовать телемедицинские технологии. В Долинскую ЦРБ, где временно разместился инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, привезли специальное оборудование. Аппаратура поможет врачам выходить на связь с экспертами и коллегами из различных медицинских учреждений региона и страны.

За два последних месяца в Долинской больнице полностью перестроили работу для помощи инфицированным коронавирусом. Так как больница прежде была многопрофильным учреждением, здесь есть все необходимое оборудование для лечения и реанимационных мероприятий. Также была внедрена дополнительная техника – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы, появилась техника для определения кислотно-щелочного баланса, проведения гемодиализа. Круглосуточно теперь работает лаборатория. Сегодня в учреждение привезли телемедицинскую стойку.

– Чтобы минимизировать число контактов и при этом обеспечить качество медицинской помощи, устанавливаем телемедицинскую связь прямо из реанимации. За два месяца работы мы неоднократно консультировались с коллегами из московской больницы №52, взаимодействовали с областными учреждениями. Теперь этот процесс будет более удобным и информативным, – рассказала главный врач Долинской ЦРБ Наталья Мирова.

Отметим, телемедицинское оборудование обеспечивает дистанционное общение и передачу данных по защищенным каналам связи, сообщили в правительстве области.