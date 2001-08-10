Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2020
Сегодня 02:26
76,26|82,62|26,59
Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска
11:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине для лечения больных коронавирусом будут использовать телемедицинские технологии

На Сахалине для лечения больных коронавирусом будут использовать телемедицинские технологии

На Сахалине для лечения больных коронавирусом будут использовать телемедицинские технологии. В Долинскую ЦРБ, где временно разместился инфекционный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, привезли специальное оборудование. Аппаратура поможет врачам выходить на связь с экспертами и коллегами из различных медицинских учреждений региона и страны.

За два последних месяца в Долинской больнице полностью перестроили работу для помощи инфицированным коронавирусом. Так как больница прежде была многопрофильным учреждением, здесь есть все необходимое оборудование для лечения и реанимационных мероприятий. Также была внедрена дополнительная техника – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мониторы, появилась техника для определения кислотно-щелочного баланса, проведения гемодиализа. Круглосуточно теперь работает лаборатория. Сегодня в учреждение привезли телемедицинскую стойку.

– Чтобы минимизировать число контактов и при этом обеспечить качество медицинской помощи, устанавливаем телемедицинскую связь прямо из реанимации. За два месяца работы мы неоднократно консультировались с коллегами из московской больницы №52, взаимодействовали с областными учреждениями. Теперь этот процесс будет более удобным и информативным, – рассказала главный врач Долинской ЦРБ Наталья Мирова.

Отметим, телемедицинское оборудование обеспечивает дистанционное общение и передачу данных по защищенным каналам связи, сообщили в правительстве области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?