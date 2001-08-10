Книга Памяти появится в Невельске

Невельский историко-краеведческий музей начал работу над грантовым проектом «От истории семьи - к истории народа» по созданию Книги Памяти о ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, которые жили в Невельском районе.

- Книга Памяти - общедоступная единая электронная база данных не только о каждом участнике ВОВ, но и о тех, кто приближал победу в тылу, работал на грани человеческих возможностей, рассказали в администрации района. Электронная база будет загружена на сенсорный интерактивный стол, который позволит искать информацию о ветеранах, используя поисковую строку и алфавитный указатель, - рассказали в местной администрации.

Книгу создадут на основе фотографий, воспоминаний, семейных родословных, реликвий и документов периода Великой Отечественной войны, которые хранятся в семейных архивах жителей Невельского района. Пополнить ее и рассказать о своих родственниках в годы войны может каждый житель района.

Подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте музея.