Тихоокеанское
информационное агентство
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко проведет прямую линию о ситуации с коронавирусом в Сахалинской области

Валерий Лимаренко проведет прямую линию о ситуации с коронавирусом в Сахалинской области

Валерий Лимаренко проведет прямую линию о ситуации с коронавирусом в Сахалинской области. Трансляция начнется 23 апреля, в 15:00.

Основными темами станут новая система контроля режима самоизоляции и социально-экономическая обстановка в регионе.

Посмотреть эфир можно будет в официальных аккаунтах главы области на YouTube и в Instagram

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