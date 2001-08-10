Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Имеющиеся задолженности сахалинцы могут погасить онлайн

Судебные приставы напоминают, что сахалинцы могут узнать об имеющейся задолженности на официальном сайте ведомства или в мобильном приложении «ФССП». 

Для этого необходимо в окне поиска ввести ФИО и дату рождения, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства. В случае наличия задолженности, на экране отразится вся информация, включая контактный номер судебного пристава-исполнителя, а также сумма задолженности. 

Кроме того, мобильная версия «Банка данных исполнительных производств» - приложение «ФССП» - позволяет пользователям подписаться на обновления информации, чтобы получать уведомления о возбуждении новых исполнительных производств либо об изменениях в уже имеющихся. 

Как отмечают в пресс-службе судебных приставов Сахалинской области, с помощью сервиса можно погасить имеющуюся задолженность.

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