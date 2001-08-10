Имеющиеся задолженности сахалинцы могут погасить онлайн
Судебные приставы напоминают, что сахалинцы могут узнать об имеющейся задолженности на официальном сайте ведомства или в мобильном приложении «ФССП».
Для этого необходимо в окне поиска ввести ФИО и дату рождения, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства. В случае наличия задолженности, на экране отразится вся информация, включая контактный номер судебного пристава-исполнителя, а также сумма задолженности.
Кроме того, мобильная версия «Банка данных исполнительных производств» - приложение «ФССП» - позволяет пользователям подписаться на обновления информации, чтобы получать уведомления о возбуждении новых исполнительных производств либо об изменениях в уже имеющихся.
Как отмечают в пресс-службе судебных приставов Сахалинской области, с помощью сервиса можно погасить имеющуюся задолженность.
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