Ужесточаются меры ответственности за образование несанкционированных свалок
Порядок обращения со строительным мусором разработают в Сахалинской области к 1 мая. Отвечать за вывоз и утилизацию отходов будут заказчики строительства. Ужесточаются меры ответственности за образование несанкционированных свалок. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко на совещании в областном правительстве.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в областном законе об административных правонарушениях предлагается пересмотреть суммы штрафов для граждан, должностных и юридических лиц.
– Необходимо сделать так, чтобы заключение договоров на вывоз мусора было экономически выгоднее, чем поездка на несанкционированную свалку, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна. – Надо внедрить цивилизованную систему обращения с отходами и не допустить образования новых стихийных полигонов. Это учитывает программа «Чистые острова».
Несанкционированные свалки на Сахалине и Курилах образуются в основном отходами строительства и сноса. Второй источник – ТКО от индивидуального жилищного строительства, в том числе на территории садоводческих товариществ. Также есть случаи, когда незаконным образом утилизируют мусор предприниматели.
Для борьбы с нарушителями разрабатывается порядок обращения с отходами строительства и сноса. Принципиально новым будет правило, что за вывоз и утилизацию мусора отвечает заказчик работ.
– Все, кто производит отходы, – предприниматели, садоводческие товарищества, люди, которые строят и ремонтируют жилье, – должны до конца мая об этом заявить и заключить соглашения с регоператором. И мусор будет вывезен бесплатно – за счет бюджета области, – сказал губернатор. – Кроме того, мы хотим вывести из тени серый бизнес, который занимается утилизацией отходов в ближайшем лесу. Планируется установить для предпринимателей минимальные налоги и стимулировать их для работы по новым правилам.
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