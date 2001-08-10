Продление разрешений на хранение и ношения оружия перенесут до 1 сентября
Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Сахалинской области из-за борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) максимально ограничил количество посещений гражданами служебных помещений, в том числе, по вопросам получения государственных услуг.
Заявления принимают исключительно через портал государственных и муниципальных услуг в Интернете.
В ведомстве сообщают, что продление разрешений на хранение и ношения оружия перенесут на 1 сентября. Решение касается людей, у который срок действия документа истекает с 6 апреля по 1 августа
По вопросам выдачи, продления срока действия и переоформления лицензий, разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия необходимо обращаться по телефонам 8(4242)789-612, 789-516.
Консультации по вопросам получения удостоверений частного охранника и лицензий на осуществление частной охранной деятельности модно получить по телефонам 8(4242)780-110, 789-442.
В отделениях лицензионно-разрешительной работы в районах Сахалинской области консультации можно получить по телефонам:
Александровск-Сахалинский - (42434)-94-6-75; Анива - (42441)-40-4-33; Долинск - (42442)-93-9-98; Корсаков- (42435)-4-12-97; Курильск- (42454)-42-7-74; Макаров - (42443)-94-0-69; Невельск - (42436)-93-8-36; Ноглики - (42444)-94-5-32;Оха - (42437)-74-44-59; Поронайск - (42431)-5-06-20; Смирных - (42452)-94-3-92; Томари -(42446)-94-1-47; Тымовское - (42447)-94-4-58; Углегорск - (42432)-43-1-62; Холмск- (42433)-2-14-16; Южно-Курильск - (42452)-94-8-42.
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