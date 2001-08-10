Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
Выздоровевшая от коронавируса сахалинка дала интервью. Об этом сообщил astv.ru. В нем она рассказала о лечении на острове и о бездействии в Америке.
"На остров я прилетела из Нью-Йорка с пересадкой в Москве, - рассказывает девушка. - Здесь в аэропорту сразу взяли пробы из носа и горла, сказали сидеть дома четырнадцать дней. Через семь дней еще приехали врачи и взяли кровь из вены. Первый тест показал отрицательный результат, второй - положительный".
Сахалинка отметила, что в США вирус развивался на ее глазах. В январе-феврале все халатно относились к ситуации. Там начали принимать меры предосторожности только в марте, когда массово начали умирать люди.
"Хорошо, что я успела прилететь. Болезнь у меня протекала бессимптомно, - рассказывает девушка. - Только горло было красное и першило. В Америке по телевидению сразу сказали, что без симптомов никого в госпиталях принимать не будут, потому что итак много больных с симптомами. Поэтому даже не знаю, что было бы со мной, если бы я осталась там".
Диагноз девушки подтвердился и на КТ, где врачи увидели воспаление легких.
"Это очень большой плюс, что на Сахалине всем прибывшим делают КТ, - отметила выздоровевшая. - На нем у меня нашли воспаление легких. Медики здесь работают оперативно. В 12 дня позвонили, сказали о положительном результате, через час меня уже забрали на скорой и увезли в Долинскую больницу. Очень хочу поблагодарить медперсонал. Лечение отличное, все продумано. Жесткие меры просто необходимы и соблюдать их очень важно, тем более, что это и несложно".
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