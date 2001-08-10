Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2020
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Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска
16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду отключат в нескольких домах Южно-Сахалинска

Несколько домов в Южно-Сахалинске останутся без холодной воды.
 
Как сообщают в пресс-службе администрации города, в связи с ремонтными работами на сети водопровода завтра, 22 апреля, с 9:30 до 14:00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
  • ул. Чехова, 41, 43а;
  • ул. Дзержинского, 38, 40, 44;
  • ул. Поповича, 51-59, 96, 98;
  • пр. Мира, 176-182;
  • пр. Победы, 60, 74, 76, 78.
Телефоны диспетчерской службы горводоканала: 72-32-40, 497-925.

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