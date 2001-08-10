Областная библиотека подготовила онлайн-выставку о символике Сахалинской области
Сахалинская областная библиотека подготовила для читателей электронную выставку «Символика Сахалинской области», приуроченную ко Дню флага островного региона, который ежегодно отмечается 25 апреля.
Зрители смогут посмотреть не только флаг и герб области, но и гербы городских округов, их изображения, подробное описание и рассказ о том, что символизирует каждая геральдическая фигура. Каждый из представленных гербов разработан Союзом геральдистов России.
- За официальной символикой области – многолетняя история островного региона, подвиги и труды огромного количества наших земляков и тех, кто открывал и осваивал эти дальневосточные территории, - рассказали в библиотеке.
Ознакомиться с выставкой можно на сайте библиотеки в разделе «Ресурсы», «Электронные выставки» и на YouTube-канале библиотеки.
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