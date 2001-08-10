Тихоокеанское
информационное агентство
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный снег прогнозируют в нескольких районах Сахалина

Сильный снег прогнозируют в нескольких районах Сахалина

Сильный снег прогнозируют на территории Долинского, Макаровского и Поронайского районов завтра ночью, 22 апреля. Кроме того, на побережье ожидают ветер 15-20 м/с.

Завтра днём, 22 апреля, в Охинском и Ногликском районах будет сильный снег,  усиление ветра 19-24 м/с, налипание мокрого снега, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. 

В администрации указанных районов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. 

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, жителям указанных районов рекомендуют: 

  • без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
  • туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы.

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