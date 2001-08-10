Волонтерские центры передают больницам по всей стране автомобили в помощь медикам
На новых автомобилях, брендированных хештэгом #СпасибоВрачам, врачей возят после тяжелых смен домой или по вызовам к пациентам. Об этом сообщили в Партии.
Почти все волонтерские центры «Единой России» в стране передали больницам и поликлиникам новые автомобили. Завершают передачу транспортных средств в ряде регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Наибольшее количество автомобилей получили больницы Москвы и Московской области. Здесь эпидемиологическая ситуация остается самой сложной в стране.
«Терпение сотрудников медучреждений, понимание пациентов - наши медики делают все возможное, поверьте. Содействие властей - огромное спасибо за оперативную и своевременную помощь. Помощь бизнеса – предпринимателям сейчас тоже непросто, но они тоже помогают и это бесценно. «Единая Россия» передала автомобили. Любая помощь сейчас – по цене жизни. Сегодня все мы как один встали плечом к плечу в борьбе с вирусом. Только так, сообща, мы сможем все преодолеть», - говорит главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова в Москве Валерий Вечорко.
Дополнительный транспорт уже передан медикам и работает в Чувашской Республике, Краснодарском, Алтайском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и других регионах.
«Дефицит транспортных средств наблюдается не только в столице, но и практически во всех регионах. В этой связи мы решили направить часть средств на закупку транспорта для того, чтобы снять эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения», - заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
- Поступившие в Сахалинскую область по линии «Единой России» автомобили будут переданы лечебным учреждениям. Это даст возможность медикам более мобильно реагировать на вызовы. Сегодня медики на передовой, и наша общая задача – помогать им в борьбе за здоровье людей, – отметила депутат Городской Думы, врач Татьяна Рудакова.
Автомобили закуплены за счет сокращения затрат на выборы и управленческих расходов партии и перераспределению средств на оказание адресной помощи гражданам и медикам в условиях пандемии.
В Удмуртии, Вологодской области и Забайкальском крае транспорт используют для выездов к пациентам – в том числе тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. В Волгоградской области машины будут использовать реаниматологи – чтобы разгрузить основные экипажи. В Карелии, Амурской области и других регионах автомобили планируют использовать не только для доставки врачей к пациентам, но и для выполнения других оперативных задач – например, для поездок медиков на работу.
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