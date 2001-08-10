В Невельском районе будет произведен демонтаж зданий

Администрация Невельска разместила аукцион на проведение работ по демонтажу зданий. Согласно техзаданию будут демонтированы расселенные дома в селе Горнозаводск по улицам Советская, 4 и 22, Урицкого, 8 и 16.

К подрядчику есть необходимые требования: перед началом производства работ по демонтажу конструкций и сносу зданий и сооружений ему необходимо будет оградить территорию строительной площадки защитно-охранным ограждением с забором высотой не менее 1,6 м, организовать круглосуточную охрану объекта, оборудовать территорию производства работ предупреждающими знаками и надписями. На период производства работ по сносу закрыть доступ посторонних лиц, вывесить объявление о категорическом запрещении доступа на территорию работ лиц, не имеющих отношение к производству работ. Строительный мусор, образовавшийся после демонтажа зданий должен быть вывезен на полигон ТБО. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28 629 400 рублей, окончательный срок подачи заявок 27 апреля, сообщили в администрации Невельска.