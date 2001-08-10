Сквер «Победы» появится в Южно-Курильске
Новый объект «Сквер «Победы» предполагается разместить в Южно-Курильске в границах улицы 3-е Сентября. Работы по проекту включают в себя подготовку территории, освещение, озеленение и благоустройство сквера, сообщили в администрации района.
Проектом будет предусмотрено:
⠀
-Размещение памятного огня в форме звезды с отходящими лучами (аллеями). Лучи звезды от памятного огня будут символизировать аллеи по родам войск, дислоцирующихся на Курильских островах в годы Великой Отечественной Войны и в настоящее время;
- Размещение мемориальной доски и бюста пограничников и героев времен Великой Отечественной войны;
-Ремонт памятника воинам-освободителям;
-Проведение работ по благоустройству вокруг памятника.
⠀
Проектом предусматривается размещение модульного сооружения (объекта капитального строительства) для управления освещением и видеонаблюдением, обустройство участка проезда со стоянкой, посадка деревьев и кустарников, установка малых форм.
Общая площадь общего образуемого объекта в границах благоустройства – 8 600 м2.
⠀
В сквере «Победы» запланировано строительство информационного стенда с описанием высадки 113-й отдельной стрелковой бригады вооруженных сил Красной Армии в бухте Фурукамаппу (ныне бухта Южно-Курильская).
⠀
Сквер позволит проводить экскурсии со школьниками и туристическими группами, так как сквер находится именно в месте, где была осуществлена высадка десанта 1 сентября 1945 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня «Сотню помощи» волонтеры организовали для нуждающихся в Холмске
10:12 Сегодня «Единая Россия» предлагает предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте для волонтеров
- 10:42 Сегодня В Южно-Сахалинске на день полностью перекроют один из ж/д переездов
11:34 Сегодня 142 бутылки нелегального алкоголя изъяли в Березняках
11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 17:12 16 Апреля Сахалинский Чехов-центр продолжает онлайн-трансляцию спектаклей
10:12 16 Апреля Волонтеры помогают продуктами сахалинцам
- 12:43 16 Апреля Из-за нарушителя карантина двое сахалинцев могли заразиться коронавирусом
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
16:42 3 Апреля Нарушителей карантинного режима на Сахалине выявляют с помощью камер
17:12 2 Апреля В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок
Выбор редакции
- 15:32 21 Апреля Переболевшая коронавирусом сахалинка дала интервью
- 11:32 16 Апреля На Сахалине подтвердился еще один случай заражения COVID-19
- 11:32 14 Апреля Отремонтировать улицу Больничную Южно-Сахалинска планируют до начала октября
- 15:32 13 Апреля В Сахалинской области выздоровели еще два человека от коронавирусной инфекции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?