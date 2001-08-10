Сквер «Победы» появится в Южно-Курильске

Новый объект «Сквер «Победы» предполагается разместить в Южно-Курильске в границах улицы 3-е Сентября. Работы по проекту включают в себя подготовку территории, освещение, озеленение и благоустройство сквера, сообщили в администрации района.



Проектом будет предусмотрено:

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-Размещение памятного огня в форме звезды с отходящими лучами (аллеями). Лучи звезды от памятного огня будут символизировать аллеи по родам войск, дислоцирующихся на Курильских островах в годы Великой Отечественной Войны и в настоящее время;



- Размещение мемориальной доски и бюста пограничников и героев времен Великой Отечественной войны;



-Ремонт памятника воинам-освободителям;

-Проведение работ по благоустройству вокруг памятника.

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Проектом предусматривается размещение модульного сооружения (объекта капитального строительства) для управления освещением и видеонаблюдением, обустройство участка проезда со стоянкой, посадка деревьев и кустарников, установка малых форм.

Общая площадь общего образуемого объекта в границах благоустройства – 8 600 м2.

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В сквере «Победы» запланировано строительство информационного стенда с описанием высадки 113-й отдельной стрелковой бригады вооруженных сил Красной Армии в бухте Фурукамаппу (ныне бухта Южно-Курильская).

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Сквер позволит проводить экскурсии со школьниками и туристическими группами, так как сквер находится именно в месте, где была осуществлена высадка десанта 1 сентября 1945 года.