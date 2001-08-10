В Невельске претерпели изменения майские праздники

В администрации Невельского городского округа под председательством вице-мэра Владимира Копылова состоялось заседание организационного комитета по проведению майских праздников - Весны и Труда, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В округе изначально готовились широкомасштабные мероприятия, но ситуация сложившаяся с распространением короновирусной инфекции внесла значительные коррективы.

В округе отменено праздничное шествие, посвященное празднику Весны и Труда. Зато жители Невельского района смогут на период длительных выходных с 1 по 5 мая увидеть телепроект, подготовленный ИА «Невельские новости». В телеэфире будут показаны уникальные архивные записи прошлых лет из жизни приморского города.

9 мая с 10 утра в сквере погибшим воинам в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. пройдет возложение венков, гирлянд и цветов, после чего ветеранов войны поздравит на дому мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник. Из-за соблюдения режима самоизоляции отменены все театрализованные представления, в том числе и праздничный салют. В ближайшие дни Невельск будет празднично украшен флагами, баннерами и растяжками. Все ранее запланированные мероприятия (митинг, шествие «Бессмертного полка», театрализованное представление и праздничный салют) будут проведены в те же дни, что и по всей стране.