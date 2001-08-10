«Горячую линию» для неработающих пенсионеров организовал Пенсионный фонд

Областное Отделение Пенсионного фонда РФ проводит «горячую линию» для островных пенсионеров по вопросам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Завтра, 23 апреля, с 10:00 до 12:00 часов специалисты отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут «горячую телефонную линию» по вопросам компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации.

Напомним, бесплатный проезд к месту отдыха один раз в два года предоставляется неработающим пенсионерам, которые являются получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Телефоны «горячей линии»: 8 (42-42) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.