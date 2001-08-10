Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

«Горячую линию» для неработающих пенсионеров организовал Пенсионный фонд

«Горячую линию» для неработающих пенсионеров организовал Пенсионный фонд

Областное Отделение Пенсионного фонда РФ проводит «горячую линию» для островных пенсионеров по вопросам компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Завтра, 23 апреля, с 10:00 до 12:00 часов специалисты отдела социальных выплат Отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут «горячую телефонную линию» по вопросам компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации.

Напомним, бесплатный проезд к месту отдыха один раз в два года предоставляется неработающим пенсионерам, которые являются получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Телефоны «горячей линии»: 8 (42-42) 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.

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