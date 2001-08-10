Сахалинцы могут в онлайн-режиме дойти до Берлина

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запустило акцию «Шаги памяти». Ее приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы предлагают всей страной в онлайн-режиме дойти до Берлина.

Акция продлится до 9 мая. От Москвы до Берлина 1814 км. Именно это расстояние предстоит преодолеть за 24 дня тем, кто примет участие в мероприятии. Все желающие смогут замерять пройденное расстояние с помощью шагомеров или любых других фитнес-трекеров, а организаторы будут суммировать результаты всей страны.

«Совершить онлайн-забег может любой желающий, несмотря на возраст и географию. Участники могут передвигаться любым удобным для них способом – пеший шаг, бег, велосипед, самокат или фитнес-тренажеры. При этом принять участие могут даже те, кто сейчас находится на самоизоляции или карантине. Каждый метр приближает к финальному месту назначения», - рассказывают в министерстве спорта Сахалинской области.

За первые сутки участники акции преодолели 1038 км. К акции уже присоединились 43 региона России. Самыми активными стали Москва, Мурманская область, Пермский и Хабаровский край. Самому юному участнику на данный момент 9 лет, а самому старшему - 57 лет.

Добавить свой результат можно на официальном сайте акции, перейдя по ссылке.