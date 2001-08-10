Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2020
Сегодня 12:25
77,04|83,68|20,62
В Южно-Сахалинске на день полностью перекроют один из ж/д переездов
15:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Деповской закрыли для движения транспорта в Южно-Сахалинске

Сегодня, 22 апреля, для движения транспорта закрыли участок улицы Деповской от улицы Железнодорожной до Южно-Сахалинской в областном центре. Ограничения продлятся до конца мая.
 
Ремонтные работы на этом объекте выполняют в рамках муниципального контракта по реконструкции дорог в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Сегодня подрядчик приступил к устройству основания дорожной одежды. Объезд для транспорта возможен по улицам Моторной и Телеграфной.
 
Как отметили в мэрии города, по окончании работ на указанном участке улицы Деповской до середины июня ограничения для проезда транспорта введут от улицы Южно-Сахалинской до улицы Тихой.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?