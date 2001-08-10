Участок улицы Деповской закрыли для движения транспорта в Южно-Сахалинске

Сегодня, 22 апреля, для движения транспорта закрыли участок улицы Деповской от улицы Железнодорожной до Южно-Сахалинской в областном центре. Ограничения продлятся до конца мая.

Ремонтные работы на этом объекте выполняют в рамках муниципального контракта по реконструкции дорог в 25-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Сегодня подрядчик приступил к устройству основания дорожной одежды. Объезд для транспорта возможен по улицам Моторной и Телеграфной.

Как отметили в мэрии города, по окончании работ на указанном участке улицы Деповской до середины июня ограничения для проезда транспорта введут от улицы Южно-Сахалинской до улицы Тихой.