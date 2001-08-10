На ТЭЦ Холмска в 2020 году капитально отремонтируют паровой котел

После завершения отопительного сезона на ТЭЦ Холмска начнется капитальный ремонт парового котла. Администрация Холмского городского округа уже заключила контракт на проведение указанных работ, сообщили в ЖКХ Сахалинской области.

Необходимость модернизации возникла в связи с выработкой сроков эксплуатации отдельных элементов (год выпуска котла - 1964). Их замена и ремонт позволит повысить надежность и эффективность работы энергооборудования в предстоящий отопительный сезон. Всего на ТЭЦ установлено 3 котла, один из которых резервный. Капремонт остального оборудования проводился ранее.

Компания ООО «Тенза», выигравшая аукцион, уже приступила к подготовке: заказано основное оборудование для ремонта котла. Работы в соответствии с контрактом будут проводить в два этапа.

- Перед заказчиком и подрядчиком стоит задача в этом году, до начала следующего отопительного сезона, завершить замену оборудования самого котла и провести пусконаладочные работы до 1 декабря, - сказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Ольга Гапова.

Вторым этапом станет реконструкция системы углеподачи и других элементов котла. Указанные работы будут завершены в 2021 году в соответствии с графиком производства работ.