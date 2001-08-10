«Сотню помощи» волонтеры организовали для нуждающихся в Холмске
Масштабную гуманитарную акцию для нуждающихся жителей района проводят холмские партийцы. При поддержке депутата областной Думы, секретаря Холмского местного отделения Партии Артема Круглика и членов фракции «Единая Россия» в Собрании городского округа были сформированы 100 продуктовых наборов, каждый весом 14 кг.
Как сообщила исполнительный секретарь Холмского местного отделения Партии Ирина Киселева, эту столь своевременную бесплатную помощь от неравнодушных земляков получат самые незащищенные группы населения, которые находятся сейчас на самоизоляции, – дети войны, члены общества инвалидов, клубов «Старшее поколение», сельские жители. Часть наборов переданы в храм Николая Чудотворца, они будут вручены прихожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
- Но все-таки первыми адресатами волонтеров станут однопартийцы 65+ - в знак нашего уважения и внимания, - подчеркнула Ирина Киселева. – Спасибо коллегам за отзывчивость, а также руководству совхоза «Южно-Сахалинский», которое предоставило для этой цели свежие овощи. Помимо продуктов мы направляем людям маски и антисептики, которые помогут им соблюсти санитарные нормы и сберечь здоровье. А кроме того, в каждый набор мы вложили георгиевскую ленточку – предвестницу юбилейного 9 Мая. Несмотря на то, что из-за пандемии массовые мероприятия отменены, мы все равно вместе.
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