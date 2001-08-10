«Единая Россия» предлагает предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте для волонтеров

Сахалинские единороссы предлагают обеспечить бесплатным проездом волонтеров, которые помогают людям, находящимся на самоизоляции. Эту проблему перед партийцами озвучила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Елена Красильникова, активисты которого с первого дня работы Волонтерского центра влились в ряды добровольных помощников.

Как отметила руководитель молодогвардейцев, волонтеры ежедневно занимаются доставкой продуктов, лекарств, горячего питания, предметов первой необходимости по всей территории региона. Поддержка в этом вопросе нужна, притом что многие используют свои автомобили. Объемы помощи растут с каждым днем, и бесплатный проезд в общественном транспорте поможет волонтерам оперативнее отрабатывать вызовы.

- В 16 регионах России эта мера поддержки волонтерского движения уже внедрена в практику. Будем обращаться к губернатору области Валерию Игоревичу Лимаренко с предложением изыскать возможность и предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте волонтерам, которые выезжают по обращениям на горячую линию, - сказал секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин. - Особенно этот вопрос актуален для Южно-Сахалинска, где проживает треть населения области и сконцентрирована основная масса людей на самоизоляции. Мы понимаем, что борьба с коронавирусом закончится не завтра, и волонтеры будут еще длительное время очень востребованы в этом направлении.

Отметим, что сахалинский Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса объединяет более 770 добровольцев, в том числе 177 членов партии «Единая Россия» и активистов «Молодой Гвардии».