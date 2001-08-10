Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2020
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В Южно-Сахалинске на день полностью перекроют один из ж/д переездов
10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на день полностью перекроют один из ж/д переездов

Из-за плановых путевых ремонтных работ сегодня, 23 апреля, будет полностью перекрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 57 км перегона Новоалександровск — Сокол (проезд к аптекарским складам). Ограничение будет действовать с 9.00 до 18.00.

Дальневосточная железная дорога призывает автомобилистов с пониманием отнестись ко временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании маршрута поездок.

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