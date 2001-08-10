Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2020
Сегодня 12:25
77,04|83,68|20,62
В Южно-Сахалинске на день полностью перекроют один из ж/д переездов
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Единовременную социальную выплату получат «Дети войны» с Южно-Курильска

Единовременную социальную выплату получат «Дети войны» с Южно-Курильска

В связи с празднованием в 2020 году 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов
администрацией МО осуществляется единовременная социальная выплата гражданам со статусом «Дети войны».

Для получения выплаты нам необходимы от Вас:

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?