В Невельске появится передвижной автомобильный газовый заправщик

Администрация Невельского городского округа объявила аукцион на приобретение передвижного автомобильного газового заправщика (ПАГЗ) в рамках подпрограммы «Газификация Сахалинской области» «Приобретение ПАГЗ и полуприцепов цистерн (контейнеров-цистерн) СПГ для обеспечения топливом объектов жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорта». Согласно техническим требованиям это должен быть седельный тягач «КАМАЗ 5490-892-87» или эквивалентное ему транспортное средство, не ранее 2020 года выпуска, с мощностью двигателя не менее 401 л.с.

Полуприцеп (ПАГЗ) должен представлять собой готовое техническое устройство с составом технологического оборудования, агрегатов, технических систем (комплексов), аппаратуры, приборов, их узлов и составных частей, применяемых в технологическом процессе по хранению и отгрузке потребителю природного газа , с не менее двумя постами заправки транспортных средств. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28 033 100 рублей, окончательный срок подачи заявок 30 апреля.

Стоит сказать, что в Невельский район в феврале поступили четыре пассажирских автобуса, работающие на газомоторном топливе.