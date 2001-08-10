Около 8 тысяч КТ-исследований провели в Сахалинской области меньше чем за три недели
Со 2 апреля сахалинские рентгенологи провели 7920 исследований – в среднем по 400 каждый день. За это время выявили 178 пневмоний, в том числе с подозрением на COVID-19, сообщили в правительстве области.
Снимки таких пациентов из разных районов области направляют в референс-центр лучевой диагностики консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска. Прежде чем подтвердить диагноз, группа высококвалифицированных рентгенологов анализирует их несколько раз.
– Чувствительность компьютерной томографии составляет порядка 97-98 процентов, – отметил заведующий центром лучевой диагностики КДЦ Дмитрий Пшекарский. – Мы делим воспалительные процессы на четыре вида: COVID-19 высокой вероятности, средней, низкой, а также альтернативные диагнозы. Вызванная коронавирусом пневмония, в отличие от бактериальной, как правило, поражает оба легких. Если человек заразился, на снимках мы видим картину двусторонней пневмонии с различными очагами по типу «матового стекла».
Обследование на компьютерном томографе в обязательном порядке проходят все жители области, находящиеся на карантине. Кроме того, такая диагностика рекомендована пациентам с симптомами ОРВИ, пневмонии и бронхита. Направление на исследование выдает лечащий врач после осмотра.
– В среднем мы принимаем по 60 человек в день, работаем в две смены по 6 часов, – рассказала лаборант-рентгенолог областной клинической больницы Ирина Дворецкая. – Врач оперативно просматривает снимки. Если все в порядке, отпускаем домой. В случае обнаружения патологии на карете скорой помощи пациенты доставляются в стационар.
Стоит отметить, что КТ-исследование позволяет сахалинским медикам диагностировать не только пневмонии, но и другие поражения органов дыхания. С начала апреля было выявлено 32 подозрения на онкологическую патологию, у 20 пациентов диагностировали туберкулез легких.
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