Улицу Комсомольскую в Южно-Сахалинске начнут ремонтировать в этом году

Мэр Сергей Надсадин провел брифинг по вопросам капитального ремонта и содержания городских дорог. Впервые брифинг прошел в новом формате: кроме журналистов, присутствующих в актовом зале мэрии, ответы на свои вопросы получили корреспонденты, которые следили за прямым эфиром в аккаунте мэра в Инстаграм, а также горожане, задавшие вопросы через соцсети.

Во вступительном слове мэр Сергей Надсадин поблагодарил журналистов за интерес к теме брифинга и обратился ко всем, кто следил за прямым эфиром или просмотрит его немного позже (эфир будет храниться сутки).

- Тема нашей сегодняшней встречи определенно важная для каждого из жителей города. Все мы так или иначе ежедневно пользуемся улично-дорожной сетью: как пешеходы, автомобилисты или пассажиры общественного транспорта. Люди делятся со мной в социальных сетях своими замечаниями и предложениями. Сигналы о дорожных проблемах тут же передаются профильным специалистам. Я и сам лично также выезжаю с проверкой на те участки, о которых мне сообщают чаще всего, провожу традиционные субботние объезды, - рассказал Сергей Надсадин. Поэтому сегодня мы ответим на вопросы и озвучим актуальную информацию о текущих работах и планах муниципалитета по ремонту дорог.

Традиционно для того чтобы дать развернутые, оперативные и компетентные ответы, в брифинге приняли участие руководители департаментов и управлений, в ведении которых вопросы капитального ремонта дорог, их текущего содержания и контроля за состоянием и сохранностью проезжей части улиц и автодорог.

Так, директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик рассказал о планах по капитальному ремонту дорог. В этом году в том числе и в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» всеми видами ремонтных работ планируется охватить 25 км дорог, включая мосты, которые находятся на ремонтируемых объектах. Информация о планах по капремонту опубликована здесь (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=15888). Для сравнения, в прошлом году было сделано около 10 км. Увеличение объемов стало возможным благодаря инициативе губернатора Валерия Лимаренко увеличить для муниципалитета размер дорожного фонда. При этом администрация не ограничивается центральной частью города, в графике также дороги в планировочных районах и те, которые находятся между населенными пунктами городского округа.

Отдельно участники брифинга остановись на приоритетной для муниципалитета автодороге на Синегорск. Ремонт трассы разбит на три этапа и уже реализуется. В этом году весь асфальтированный участок автодороги Южно-Сахалинск-Синегорск будет отремонтирован. Что касается реконструкции грунтового и самого протяжённого участка (от Санаторного до Синегорска ) - заключен контракт на проведение инженерных изысканий, эта работа уже выполняется. С момента получения результатов и на протяжении этого и следующего года планируется разработать проект, пройти экспертизу. И с 2021-2022 года по мере получения проекта и финансирования начать реализацию.

Еще из вопросов — ул. Комсомольская. В этом году планируется начать работы на участке от пр. Победы до моста через ручей Пригородный. Работа предстоит масштабная с полной заменой всех инженерных сетей, ремонтом моста и другими капитальными мероприятиями, поэтому контракт переходящий со сроком окончания работ — лето 2021 года.

До начала капитального ремонта улицу в проезжем состоянии поддерживает МКП «Завод строительных материалов им. Федотова». Проводится ямочный ремонт и асфальтирование проблемных участков методом укладки асфальта сплошными картами. До мая планируется выполнить работы по текущему содержанию по следующим объектам: ул.Ленина от ул.Пуркаева до ул.Сахалинская, ул.Сахалинская от ул. Комсомольская до ул.Железнодорожная, ул.Комсомольская от пр.Победы до ул.Больничная, ул.Горького, пр.Победы, ул.Пуркаева, ул.Есенина, ул.Чехова, ул. Хабаровская, ул. Дзержинского, ул.Амурская, ул.Карла Маркса.

Отдельно вопрос из соцсетей - о ремонте участка ул.Дзержинского от ул. Поповича до Компроспекта. К работам приступят, как только позволят погодные условия.

Руководитель предприятия Алексей Римша, также рассказал об уборке улично-дорожной сети. Сейчас на городских улицах в дневное время работает до 7 пылесосов: дорожные и тротуарные. Как только установятся круглосуточные положительные температуры количество техники увеличат до 17 единиц. Кроме того, в этом году планируется закупить еще 4 пылесоса: 2 дорожных и два тротуарных на газомоторном топливе. Также Алексей Римша напомнил, что в этом году предприятие меняет подход к механизированной уборке улиц (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=16445), что позволит уделить больше внимания обеспыливанию грунтовых дорог.

Начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог департамента общественной безопасности и контроля Роман Хлудин отметил, что сейчас специалисты департамента активно фиксируют факты повреждения дорожного полотна. В этом активно помогают горожане, которые не остаются в стороне и присылают сообщения с информацией о разрушении автомобильных дорог, некачественном содержании улично-дорожной сети. Это помогает значительно ускорить работу. Если у вас, также есть информация о проблемных участках присылайте ее по электронной почте: dobik@yuzhno-sakh.ru, желательно с видеофайлами или фотографиями.

Брифинг, который продлился более полутора часов Сергей Надсадин завершил на позитивной ноте. Он отметил, что после завершения режима самоизоляции, горожане начнут чаще выходить на улицу и гулять.

- В прошлом году мы начали реализацию проекта самокатов, по отзывам понятно, что людям понравилось. Поэтому в этом году мы будем продолжать реализацию этой инициативы, увеличим количество базовых станций до 12, а самокатов - до 110. Велосипеды в аренду также будут, но позже, к августу. Количество автоматизированных станций увеличим до 10, а велосипедов станет 100. Потому с уверенностью можно сказать, что работы по созданию комфортной городской среды для велосипедистов, которую мы ведем в том числе совместно с центром развития городской среды «Наш город», будут продолжены, - завершил мэр.