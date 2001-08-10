Цифровые пропуска могут ввести на Сахалине

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков появится в 21 субъекте РФ. Все они подали заявки на подключение к ней, сообщило Минкомсвязи

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа. Войдет ли в пилотный список Сахалинская область пока не сообщается.

Для получения разового пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Для этого в приложении нужно указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Цифровой пропуск, который выдается по итогам рассмотрения заявки, будет действовать ограниченный период времени. При проверке вместе с ним нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Также эта платформа позволяет создавать пропуска на основе заявок работодателя через единый портал госуслуг.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах. Он считает, что это поможет оптимизировать борьбу с распространением инфекции и контролировать перемещение граждан, в том числе "на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородными и межрегиональными перевозками на автобусах".

Таким образом, власти получат возможность отслеживать перемещение граждан без разрыва межрегиональных связей.

В Москве и Подмосковье система цифровых пропусков работает с 15 апреля. Их необходимо иметь всем, кто передвигается в столичном регионе на личном и общественном транспорте. Пешеходам он пока не нужен.