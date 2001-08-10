Тихоокеанское
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Назвали срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Назвали срок пика заболеваемости коронавирусом в России

По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По его словам, число ежедневно выявляемых заражений достигнет пика к середине мая. «После этого мы можем ждать постепенного снижения показателей», — сказал Песков.

Текущие темпы роста числа выявленных в России случаев заражения COVID-19 (5 236 за последние сутки) Песков назвал «довольно значительными», однако заверил, что они не угрожают стабильности системы здравоохранения.

Ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19, остается «чрезвычайно серьезной» для всего мира, болезнь создает проблемы всем странам, включая Россию, добавил Песков.

Он подчеркнул, что происходящее сейчас — первая пандемия такого масштаба, с каким не сталкивался кто-либо из нынешних политиков, и это «огромный вызов».

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