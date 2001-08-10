Тихоокеанское
информационное агентство
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Проезд через перекресток улиц Пуркаева — Горького закрывают до 12 мая
16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд через перекресток улиц Пуркаева — Горького закрывают до 12 мая

Реконструкция канализационного коллектора продолжается в Южно-Сахалинске. С 24 апреля работы начнутся на пересечении улиц Пуркаева и Горького. В связи с этим сквозной проезд через указанный перекресток будет закрыт до 12 мая, сообщили в администрации города.

Объезд данного участка будет осуществляться по улицам Есенина и Емельянова. В случае непогоды сроки работ могут быть скорректированы.

Напомним, работы по реконструкции коллектора ливневой канализации в рамках муниципального контракта продолжатся до конца июня 2020 года. Ремонт затрагивает 850-метровый участок дороги: от дворца спорта «Кристалл» до многоквартирного жилого дома №47 по ул. Пуркаева. По окончании ремонта подрядная организация восстановит нарушенное благоустройство асфальтобетонного полотна.

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