Детский технопарк «Кванториум» напечатал на 3D-принтере держатели для защитных масок. Педагоги решили оказать поддержку островным медикам, которые во время пандемии коронавируса работают в усиленном режиме. Из-за длительного ношения масок врачи испытывают дискомфорт, новый держатель помогает устранить эту проблему.

Сама идея печати на 3D-принтере пластиковых держателей принадлежит школьнику из Канады. Подросток разработал специальное устройство, позволяющее убрать давление на уши при ношении медицинской маски. Сахалинские педагоги решили не оставаться в стороне и начали печатать подобные держатели в «Кванториуме» при Институте развития образования Сахалинской области.

– Сеть детских технопарков по всей стране старается помогать врачам, которые сейчас находятся на передовой в борьбе с вирусом. Мы увидели подобные держатели у коллег из Красноярска и захотели поддержать эту идею и воплотить ее в Южно-Сахалинске. Разработали эскиз, сделали шаблон и распечатали на 3D-принтерах, – рассказал директор технопарка Артем Сидоров.

Изделия изготавливаются из обычного пластика и представляют собой полоску с выступами, которая располагается на затылке. Таким образом, медицинская маска держится не на ушах, а на зарубках полоски. Несколько пробных образцов передали врачам для тестирования. Медики оценили удобство держателей.

По заявкам медицинских учреждений детский технопарк «Кванториум» готов напечатать необходимое количество пластиковых держателей и подарить их островным медработникам, сообщили в правительстве области.