На южных Курилах готовят к сдаче пять жилых домов
На южных Курилах готовят к сдаче пять жилых домов. Квартиры в них получит 81 семья – это переселенцы из аварийного жилфонда. Четыре жилых здания построены на Шикотане, одно – на Кунашире. Накануне новые квартиры осмотрели будущие новоселы, сообщили в правительстве области.
Масштабная стройка близится к финалу в селе Крабозаводском на острове Шикотан. Два дома возвели на улице Комсомольской. Еще столько же – на Ключевой. В трехэтажках вскоре отметят новоселье 63 семьи.
– Очень порадовало, что предусмотрели гардеробную. Комнаты большие, хорошие. Теперь у меня есть даже своя лоджия – раньше о ней я даже не мечтала, – поделилась первыми впечатлениями о новой квартире одна из будущих жительниц дома.
Рабочая комиссия с участием будущих жильцов состоялась в домах на Комсомольской. Во время приемки курильчане оценили качество поклейки обоев, укладки линолеума и кафеля. Проверили работу окон, которые установлены в том числе и на балконах, а также электрических приборов и сантехники.
– В целом приемка прошла успешно. Курильчане озвучили несколько замечаний, которые будут устранены в течение нескольких дней. Скоро такую же работу проведем с людьми, которые переедут в дома на Ключевой, – рассказал руководитель дирекции по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Валерий Ли.
Дома на Комсомольской сдадут в мае, а на Ключевой – в июне этого года. Новые дома в Крабозаводском продолжат возводить и в дальнейшем. Так, в этом году здесь планируют приступить к проектированию и строительству 5 жилых зданий на 96 квартир. Работы развернут на улице Лесной. А в другом населенном пункте Шикотана – селе Малокурильском намерены начать строительство сразу 7 жилых домов на 202 квартиры.
Также новоселье в этом году отметят 18 семей из Южно-Курильска на Кунашире. На строительство трехэтажки направили федеральные и областные средства – более 132 миллионов рублей. Ключи от новых квартир на улице Океанской жильцы получат летом этого года.
Отметим, до конца года на Океанской завершат возведение еще трех 18–квартирных домов.
Жилые здания на Шикотане и Кунашире строятся на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.
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