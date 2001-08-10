В отдаленные сахалинские села идет Интернет
Жители ряда малых населенных пунктов в этом году получат возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде и пользоваться мобильной голосовой связью. Работу выполняют в рамках исполнения госпрограммы «Информационное общество в Сахалинской области».
Первыми в этом году воспользоваться качественными услугами связи смогут жители сел Лесогорское и Ольшанка Углегорского района. Победитель конкурса госзакупок ПАО «Ростелеком» с привлечением своей дочерней компании «Теле2» до 15 ноября этого года должны создать всю необходимую инфраструктуру – построить вышки связи, установить базовые станции, подключить их к энергоснабжению и провести пуско-наладочные работы. Доступ в Интернет будет предоставляться по стандарту 4G, голосовые услуги – по технологии 2G.
Планируется, что в этом году мобильную связь и доступ в Интернет также обеспечат в селах Хоэ и Чеховское Александровск-Сахалинского района, Заречное и Черемшанка Томаринского района и Чистоводное Холмского района.
– Мы продолжаем работать и над улучшением качества услуг в населенных пунктах, уже покрытых связью. Например, в Бошняково. Уже провели переговоры с операторами связи МТС, Мегафон и Билайн о запуске сети 3G в селе и получили подтверждение о готовности провести необходимые работы в течение лета 2020 года, – сообщил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Кроме того, по просьбе министерства, ПАО «Ростелеком» планирует в ближайшее время провести дополнительный опрос желающих подключиться к сети фиксированного доступа в Интернет в Бошняково. Таким образом, оператор связи намерен выяснить насколько это востребовано. При положительном решении работы по строительству новой сети широкополосного доступа готовы выполнить в 3 квартале 2020 года.
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