В отдаленные сахалинские села идет Интернет

Жители ряда малых населенных пунктов в этом году получат возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде и пользоваться мобильной голосовой связью. Работу выполняют в рамках исполнения госпрограммы «Информационное общество в Сахалинской области».

Первыми в этом году воспользоваться качественными услугами связи смогут жители сел Лесогорское и Ольшанка Углегорского района. Победитель конкурса госзакупок ПАО «Ростелеком» с привлечением своей дочерней компании «Теле2» до 15 ноября этого года должны создать всю необходимую инфраструктуру – построить вышки связи, установить базовые станции, подключить их к энергоснабжению и провести пуско-наладочные работы. Доступ в Интернет будет предоставляться по стандарту 4G, голосовые услуги – по технологии 2G.

Планируется, что в этом году мобильную связь и доступ в Интернет также обеспечат в селах Хоэ и Чеховское Александровск-Сахалинского района, Заречное и Черемшанка Томаринского района и Чистоводное Холмского района.

– Мы продолжаем работать и над улучшением качества услуг в населенных пунктах, уже покрытых связью. Например, в Бошняково. Уже провели переговоры с операторами связи МТС, Мегафон и Билайн о запуске сети 3G в селе и получили подтверждение о готовности провести необходимые работы в течение лета 2020 года, – сообщил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Кроме того, по просьбе министерства, ПАО «Ростелеком» планирует в ближайшее время провести дополнительный опрос желающих подключиться к сети фиксированного доступа в Интернет в Бошняково. Таким образом, оператор связи намерен выяснить насколько это востребовано. При положительном решении работы по строительству новой сети широкополосного доступа готовы выполнить в 3 квартале 2020 года.