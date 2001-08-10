Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Охотское
Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Охотское Корсаковского района. Получить плановую и неотложную медицинскую помощь, пройти вакцинацию, профилактические осмотры и диспансеризацию местные жители теперь могут в комфортных условиях. Объект построен в рамках выполнения задачи президента Владимира Путина об усилении первичного звена здравоохранения.
Одноэтажное здание общей площадью 156 квадратных метров возвели по типовому проекту. В нем разместили кабинет для приема пациентов, процедурную, служебные помещения, санитарные комнаты, а также аптечный пункт. Для маломобильных пациентов на входе предусмотрели пандус с поручнями.
– Прежний медпункт у нас был в здании сельской администрации. Это было неудобно и для пациентов, и для посетителей административного учреждения. Теперь мы очень довольны, – говорит местная жительница Татьяна Белоненко.
В здании ФАПа есть двухкомнатная квартира – служебное жилье для фельдшера. За здоровьем местных жителей уже четвертый год следит заведующая пунктом Вита Тарханцева. В зоне ее ответственности более 270 человек, в том числе 47 детей.
– Большая часть сельчан – люди в возрасте. Поэтому самые частые жалобы на повышенное давление и сердечно-сосудистые патологии. Обращаются с простудными заболеваниями. Ежедневно принимаю от 5 до 10 человек, – делится медработник.
Здесь же сельчанам будут проводить вакцинацию, выдавать больничные листы и справки, вести патронаж беременных, грудных детей, диспансерных пациентов. Оснащен пункт по всем стандартам – есть электрокардиограф, экспресс-анализаторы крови и дефибриллятор. При необходимости могут и роды принять, сообщили в правительстве Сахалинской области.
– В ближайшее время ФАП будет подключен к медицинской информационной системе «БАРС». Это позволит фельдшеру заполнять электронные карты пациентов и назначать им консультации узких специалистов в других учреждениях области, – отметила заместитель главного врача Корсаковской ЦРБ Елена Левина.
Напомним, в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов по всей России в ближайшее время. По словам Президента, нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья.
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