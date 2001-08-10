Тихоокеанское
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13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Городской парк запускает акцию «Великая Победа в фотографиях».

Городской парк запускает акцию «Великая Победа в фотографиях».

9 мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя своей жизни, с врагами, решившими завоевать мир. В этот день возлагаются цветы и венки к памятникам героям Великой Отечественной войны. Чествуют ветеранов и участников тех далеких и одновременно таких близких событий.

В преддверии 75-летия Великой Победы, городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина приглашает принять участие всех желающих в фото акции «Великая Победа в фотографиях». 

Для участия в акции, необходимо прислать на электронную почту парка sakhalin-park@yandex.ru фотографии родных, участников Великой Отечественной войны с указанием фамилии, имени и отчества. При наличии информации, вы можете указать, где снято фото, а также рассказать небольшие истории о своих родных, изображенных на фотографии.

К памятной дате, 9 мая, все фотографии будут опубликованы на сайте городского парка в галерее «Победители».

 

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