Городской парк запускает акцию «Великая Победа в фотографиях».

9 мая миллионы людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя своей жизни, с врагами, решившими завоевать мир. В этот день возлагаются цветы и венки к памятникам героям Великой Отечественной войны. Чествуют ветеранов и участников тех далеких и одновременно таких близких событий.

В преддверии 75-летия Великой Победы, городской парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина приглашает принять участие всех желающих в фото акции «Великая Победа в фотографиях».

Для участия в акции, необходимо прислать на электронную почту парка sakhalin-park@yandex.ru фотографии родных, участников Великой Отечественной войны с указанием фамилии, имени и отчества. При наличии информации, вы можете указать, где снято фото, а также рассказать небольшие истории о своих родных, изображенных на фотографии.

К памятной дате, 9 мая, все фотографии будут опубликованы на сайте городского парка в галерее «Победители».