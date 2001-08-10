Тихоокеанское
информационное агентство
24 Апреля 2020
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

В соответствии с указом Президента РФ В.В.Путина № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, уже имеющим право на материнский капитал, а также если право появится до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

Однако напомним о том, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет с использованием логина и пароля от сайта госуслуг.

Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР (Регион — Сахалинская область, раздел - «Информация для жителей региона», кликнуть на объявление - «Телефоны в клиентских службах ПФР для консультирования и предварительной записи на прием»).

 

            Примеры выплат семьям:

  1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.
  2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.
  3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.
  4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

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