Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет

В соответствии с указом Президента РФ В.В.Путина № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, уже имеющим право на материнский капитал, а также если право появится до 1 июля текущего года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

Однако напомним о том, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет с использованием логина и пароля от сайта госуслуг.

Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте ПФР (Регион — Сахалинская область, раздел - «Информация для жителей региона», кликнуть на объявление - «Телефоны в клиентских службах ПФР для консультирования и предварительной записи на прием»).

Примеры выплат семьям: