Новый автобусный маршрут №106 запускают в Южно-Сахалинске 25 апреля

В Южно-Сахалинске 25 апреля запускают автобусный маршрут №106 до станции Новодеревенская. Это связано с отменой железнодорожного сообщения со станцией Новодеревенская. Маршрут будет функционировать с 25 апреля и до 4 ноября включительно.

В пресс-службе администрации областного центра напоминают, что в Южно-Сахалинске продолжает действовать режим самоизоляции. Горожан призывают без особой необходимости не выходить из дома. В общественном транспорте обязательно использовать маску. Рекомендации соблюдать режим самоизоляции особенно касаются пожилых людей: воздержитесь от посещения общественных мест, не пользуйтесь общественным транспортом без крайней необходимости.

Автобус №106 будет делать 4 рейса в день от ж/д вокзала до ст. Новодеревенская с привычными для дачников остановками на 14-ом и 16-ом километрах. Обращаем внимание, что остановок по маршруту в городской черте автобус делать не будет.

Так, от ж/д вокзала (северная сторона привокзальной площади) автобус будет отходить в 8.00, в 10.00, в 17.30 и последний рейс в 19.30. От станции Новодеревенская: 9.00, 11.00, 18.30, 20.30.

Обслуживать маршрут будет МУП «Транспортная компания», по всем вопросам можно обращаться в диспетчерскую МКУ «Пассажирский транспорт»: 51-00-51.