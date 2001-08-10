Ноутбуки для дистанционного обучения передали учащимся трех южно-сахалинских школ
Южно-Сахалинск присоединился ко всероссийской акции «Помоги учиться дома». 23 апреля в городском департаменте образования состоялась церемония передачи ноутбуков семьям, нуждающимся в компьютерной технике для организации полноценного дистанционного обучения.
Обладателями шести переносных персональных компьютеров стали учащиеся городских школ №3, 6 и 26. Техника приобретена на средства партнеров акции - общественной организации «Наш Сахалин» и компании «Сахалин Металл», сообщили в администрации города.
- Несмотря на повсеместную цифровизацию, мы понимаем, что есть семьи, у которых нет компьютерной техники для полноценного дистанционного обучения. Узнав об акции, решили принять участие. Постарались приобрести современную технику, которая облегчит ребятам процесс получения знаний. Ноутбуки переданы в дар на безвозмездной основе. Во время вручения ноутбуков по просьбе директора одной из южно-сахалинских школ было принято решение о приобретении еще 4 ноутбуков. Их мы ребятам передадим на следующей неделе, - рассказал председатель общественной организации «Наш Сахалин» Роман Веденеев.
Одним из обладателей современного портативного компьютера стал учащийся 9 класса школы №3 Егор Торохтей. До этого дня школьник не имел возможности обучаться дистанционно:
- У меня нет ни компьютера, ни ноутбука, ни планшета. Поэтому приходилось получать задания от учителей, выполнять их и отсылать фотографии своих работ на электронную почту. Теперь же мне можно будет принимать участие в онлайн-уроках и напрямую общаться с учителями. Хочу сказать огромное спасибо партнерам акции, что подарили мне и другим нуждающимся семьям такую возможность.
Всероссийская акция «Помоги учиться дома», стартовавшая в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране, направлена на решение проблем по обеспечению школьников компьютерной техникой для дистанционного обучения. Организаторами акции выступили Агентство стратегических инициатив совместно с политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения РФ.
Анализ потребности обеспечения учащихся южно-сахалинских образовательных учреждений компьютерной техникой специалисты департамента образования провели сразу, как только лицеи, гимназии и школы города перешли на дистанционное обучение. Выяснилось, что полноценно принимать участие в изучении школьной программы дома не имеют возможности порядка 3% учащихся областного центра. На момент старта акции, по информации школ, в компьютерном оборудовании нуждаются 785 ребят.
- Хочу поблагодарить партнеров акции, что не остались равнодушны и помогают юным жителям города полноценно участвовать в процессе обучения, - отметила исполняющая обязанности директора департамента образования Светлана Захарова.
Кроме того, существует возможность взять компьютеры для обучения дома в учебном заведении. Учащимся будет передана техника, которая в настоящее время не задействована в процессе обучения. Стоит отметить, что подобная помощь может быть оказана на условиях ответственного хранения и временного использования исключительно в учебных целях. По окончании дистанционного обучения компьютеры необходимо будет вернуть в целости и сохранности.
На сегодня из общего числа нуждающихся компьютерную технику получили 35 семей, чьи дети обучаются в школах №5, 6, 7, 8, 16, 26, 34, а также в Восточной гимназии, гимназиях 1 и 2, лицее 1.
Акция «Помоги учиться дома» продолжается. Присоединиться к ней может любой желающий, у кого имеется возможность отдать в дар нуждающимся семьям компьютерную технику для организации полноценного учебного процесса.
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