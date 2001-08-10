Тихоокеанское
информационное агентство
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16:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельске провели проверку магазинов за соблюдением санитарных норм

В Невельске провели проверку магазинов за соблюдением санитарных норм

Сотрудники экономического отдела администрации Невельского городского округа совместно с работниками полиции провели рейд по торговым точкам за соблюдением мер в условиях короновирусной инфекции.  Приятно отметить, что на большинстве объектов проводится санобработка помещений, у продавцов в наличии средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы, которыми они обрабатывают прилавки. На полу нанесена разметка для соблюдения дистанции между покупателями.

Стоит напомнить, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена, обязаны обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, из расчета дистанции не менее полутора метров. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет административную ответственность, сообщили в администрации Невельска.

 

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