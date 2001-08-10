На выходных на Сахалин придет слабый циклон

Циклон, который принес на Сахалин снегопады и сильные ветры, сейчас располагается в Охотском море и теряет силу. Но уже днем в воскресенье на смену ему сместится следующий циклон, но более слабый.

По сообщению островных синоптиков, в предстоящие выходные дни и в понедельник погода будет неустойчивой. Ожидаются временами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура в северных и центральных районах ночью -2…-7°, днем -1…+4°. Температура в южных районах ночью -1…-6°, на юго-западном побережье 0…+3°, днем воздух прогреется до +3…+8°.

Во вторник циклон сместится на восток, на Сахалине будет преобладать погода без осадков. Во второй половине недели ожидается повышение температуры воздуха, ночью -3…+2°, днем +4…+9°, в долинах до 14°. В конце недели возможно влияние циклона с запада, в отдельных районах пройдут небольшие дожди.

На севере Курильских островов в выходные дни и большую часть предстоящей недели ожидаются осадки разной интенсивности, температура 0…+5°. На юге гряды дождь ожидается в выходные и в первые дни недели, в дальнейшем без существенных осадков. Температура ночью -1…+4°, днем +4…+9°, к концу недели до +14°.

В Южно-Сахалинске в субботу днем возможны небольшие осадки, температура ночью -2…-4°, днем +6…+8°. В воскресенье существенных осадков не ожидается, температура ночью -2…-4°, днем +5…+7°, отмечают в региональном УГМС.