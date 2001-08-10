Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2020
Сегодня 09:26
74,50|80,76|21,58
Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области. Об этом стало известно из telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 27 апреля. 
 
Установлено, что заболевший прилетел из Москвы ранее, 25 апреля. В самолете было 43 пассажира, 19 из них отправились в обсервацию, остальные находятся на самоизоляции дома. Как эти люди соблюдают режим самоизоляции будет проверять полиция и система «Умный город».
 
"Мы настоятельно призываем пассажиров прилетевших московскими рейсами 22 и 25 числа сидеть дома - это залог безопасности. В вопросе контроля режима самоизоляции мы полагаемся на полицию, которая проводит регулярные проверки", - говорится в сообщении. 
 
На данный момент результаты такие: число нарушителей не превышает 3-5%. 
 
Таким образом, лечение от коронавируса на островах проходит 3 человека, 19 пациентов уже выписаны.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?