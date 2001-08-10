Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Сахалинской области. Об этом стало известно из telegram-канала Валерия Лимаренко сегодня, 27 апреля.

Установлено, что заболевший прилетел из Москвы ранее, 25 апреля. В самолете было 43 пассажира, 19 из них отправились в обсервацию, остальные находятся на самоизоляции дома. Как эти люди соблюдают режим самоизоляции будет проверять полиция и система «Умный город».

"Мы настоятельно призываем пассажиров прилетевших московскими рейсами 22 и 25 числа сидеть дома - это залог безопасности. В вопросе контроля режима самоизоляции мы полагаемся на полицию, которая проводит регулярные проверки", - говорится в сообщении.

На данный момент результаты такие: число нарушителей не превышает 3-5%.

Таким образом, лечение от коронавируса на островах проходит 3 человека, 19 пациентов уже выписаны.