Школа на 800 мест со стадионом откроется в Макарове
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин и региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Наталья Захарчук 24 апреля посетили Макаровский район. Они проверили ход строительства городской школы и сельского детского сада, а также побывали на дистанционных уроках.
- В рамках нашего партийного проекта мы следим за строительством учреждений образования в регионе, при возникновении каких-либо проблем подключаемся к их решению, - рассказала Наталья Захарчук. – Очередным объектом, который мы проверили, стала школа со стадионом в Макарове. Она будет включать в себя три корпуса на 800 мест и объединит учеников существующих сегодня школ: начальной и для среднего и старшего звена. Впечатления очень хорошие: в феврале работы только начинались, сейчас уже построена значительная часть здания. Подрядчик обещает, что в сентябре 2021 года учреждение откроет двери для юных макаровчан.
Следующей остановкой стала строительная площадка детского сада на 40 мест в с. Новое. Сейчас здесь идут работы по подготовке фундамента. Это не первая попытка возвести здание для дошколят: предыдущий подрядчик оказался недобросовестным, и строительство было сорвано. Новый подрядчик заверил, что детский сад примет малышей уже в декабре нынешнего года.
Также гости побывали на дистанционных уроках в макаровской школе №2. В частности, посмотрели, как учителя посредством видеосвязи преподают математику, физику, английский язык. По словам руководства школы, больших проблем при переходе на онлайн-обучение не было. Иногда возникают перебои с работой образовательных платформ, они «подвисают», но глобальных помех нет.
- Видеосигнал устойчивый, звук на уроке английского - отличный; на уроке физики были небольшие помехи. Хочется выразить огромную благодарность нашим педагогам за их невероятное терпение и за отношение к делу, - подчеркнул Андрей Хапочкин.
Помимо дистанционного образования, в школе организована система пакетного обучения для ребят, у которых нет технической возможности учиться в онлайн-режиме. Школьники забирают на входе в здание пакеты с заданиями, и туда же приносят выполненные уроки. Передача пакетов осуществляется с соблюдением всех мер безопасности.
- Нагрузка на учителей сегодня значительно увеличилась, новая система работы требует от них большой отдачи и профессионализма. Родилось предложение о денежном поощрении наших педагогов, обсудим с коллегами по партии и в областной Думе, - отметила Наталья Захарчук.
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