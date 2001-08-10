178 адресов домашней обсервации проверили сегодня сахалинские полицейские. На нарушителей режима составлено 6 протоколов. Всего в период самоизоляции к ответственности привлекли 221 лицо. Общая сумма штрафов составила 1,9 миллиона рублей, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции проводится совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Ежедневные проверки будут проводиться до конца пандемии.

Сегодня Сахалинская область находится в конце списка регионов Росси по количеству заболевших на 100 000 жителей. Островной регион с показателем 4,1 занимает 6 строчку с конца. Это лучший результат и среди регионов Дальнего Востока. Например, на Камчатке этот показатель составляет 27,8 на 100 000. Возглавляет список – Москва. Здесь на 100 000 человек более 300 заболевших.

– Справляться с ситуацией нам позволяют строгие ограничения. Мы должны и дальше делать все возможное, чтобы не допустить распространения опасной болезни на Сахалине и Курилах. Хочу еще раз обратиться к сахалинцам и курильчанам. В это непростое время от каждого требуются сознательность и дисциплина, – сказал глава региона Валерий Лимаренко.

Напомним, за несоблюдение обязательного двухнедельного карантина граждане должны заплатить от 15 до 40 тысяч рублей, должностные лица – от 50 до 150 тысяч, юридические лица – от 200 до 500 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предусматривает уголовное наказание – до двух лет лишения свободы. А действия, которые привели к смерти двух или более человек, наказываются принудительными работами или лишением свободы на срок от пяти до семи лет.