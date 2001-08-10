В Сахалинской области заработала горячая линия «Бессмертного полка». В этом году акция пройдет в онлайн-формате. Сбором информации о ветеранах Великой Отечественной войны сейчас занимаются участники всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Связаться с ними могут все желающие по телефону: 8 (4242) 24-09-80.

Нужно назвать фамилию, имя, отчество ветерана, воинское звание, предоставить краткое описание и фото. Горячая линия работает с 10 до 17 часов, по будням.

– Мы собираем информацию не только об участниках Великой Отечественной войны, но и о партизанах, участниках трудового фронта, жителях блокадного Ленинграда, узниках фашистских концлагерей. Сведения можно отправить на почту bpr65@bk.ru. А если такой возможности нет, мы их запишем сами, – рассказала региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Ульяна Приходько.

Колл-центр расположился в Сахалинском молодежном ресурсном центре.

– Каждый год мы собираем информацию о ветеранах, потому что участники акции постоянно меняются, присоединяются новые. Это системная работа, которую также проводят в районах области, – отметил исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Планируется, что акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая на нескольких онлайн-площадках. Информацию о ветеранах с их фотографиями будут транслировать на портале проекта, сайте всероссийского движения «Волонтеры Победы», а также в аккаунтах этих объединений в социальных сетях. Кроме того, данные запустят по бегущей строке на телеканале ОТВ-Сахалин.

– Шествие в классическом варианте пройдет, но позже. А 9 мая мы отменяем привычные форматы ради сохранения здоровья наших граждан в условиях пандемии. Особенно тех, кто старше 60 лет. Благодаря сбору информации по горячей линии и в Интернете появится возможность создать единую базу о ветеранах по всей стране, – отметил руководитель регионального штаба акции «Бессмертный полк» Андрей Фугенфиров.

Сахалинцы могут также самостоятельно зайти на портал проекта «Бессмертный полк», зарегистрироваться и ввести данные о своем родственнике-ветеране.